Терористи готуються захопити понад 80 шкіл у Донецьку для проведення «референдуму» – ОДА

Про це повідомляється на сайті ОДА.

“До Донецької облдержадміністрації з різних джерел надходить інформація про підготовку збройного захоплення 10 травня 2014 року більш як 80 навчальних закладів (шкіл) у всіх районах м. Донецька для проведення 11 травня 2014 року активістами Донецької народної республіки так званого «народного референдуму», - зазначається у повідомленні.

Донецька облдержадміністрація звертає увагу, що відповідно до чинного законодавства України, захоплення приміщень, споруд або інших об'єктів підприємств, установ, організацій є кримінальним злочином, за який передбачена кримінальна відповідальність (статті 294-295 Кримінального кодексу України).

Як повідомляв УНІАН, Департамент освіти Донецької обласної державної адміністрації не давав дозвіл на використання приміщень шкіл для проведення референдуму 11 травня.

6 квітня у Донецьку проросійські сепаратисти штурмом захопили будівлю облдержадміністрації, вимагаючи негайного скликання позачергової сесії облради і ухвалення депутатами рішення про проведення в регіоні референдуму про приєднання до Росії.

7 квітня сепаратисти, які захопили будівлю, оголосили про створення суверенної держави «Донецька республіка» і про намір провести 11 травня референдум про статус регіону.

Офіційний Київ наполягає, що "референдум", який планують провести проросійські сепаратисти 11 травня, нелегітимний.