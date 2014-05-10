Терористи готуються захопити понад 80 шкіл у Донецьку для проведення «референдуму» – ОДА
До Донецької обласної державної адміністрації надійшла інформація про підготовку збройного захоплення 10 травня навчальних закладів у Донецьку для проведення 11 травня «референдуму».
Про це повідомляється на сайті ОДА.
“До Донецької облдержадміністрації з різних джерел надходить інформація про підготовку збройного захоплення 10 травня 2014 року більш як 80 навчальних закладів (шкіл) у всіх районах м. Донецька для проведення 11 травня 2014 року активістами Донецької народної республіки так званого «народного референдуму», - зазначається у повідомленні.
Донецька облдержадміністрація звертає увагу, що відповідно до чинного законодавства України, захоплення приміщень, споруд або інших об'єктів підприємств, установ, організацій є кримінальним злочином, за який передбачена кримінальна відповідальність (статті 294-295 Кримінального кодексу України).
Як повідомляв УНІАН, Департамент освіти Донецької обласної державної адміністрації не давав дозвіл на використання приміщень шкіл для проведення референдуму 11 травня.
6 квітня у Донецьку проросійські сепаратисти штурмом захопили будівлю облдержадміністрації, вимагаючи негайного скликання позачергової сесії облради і ухвалення депутатами рішення про проведення в регіоні референдуму про приєднання до Росії.
7 квітня сепаратисти, які захопили будівлю, оголосили про створення суверенної держави «Донецька республіка» і про намір провести 11 травня референдум про статус регіону.
Офіційний Київ наполягає, що "референдум", який планують провести проросійські сепаратисти 11 травня, нелегітимний.