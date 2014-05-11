Бойовики в Краматорську захопили у полон начальника та трьох співробітниць аеродрому

Сьогодні вночі в Краматорську бойовики викрали начальника й трьох співробітниць аеродрому.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.

"За оперативними даними групи «Інформаційний опір», сьогодні вночі терористами був викрадений начальник аеродрому м. Краматорськ... Разом із ним викрадено трьох співробітників служби аеродрому. Всі троє – жінки", - написав Тимчук.

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"Одну з жінок на даний момент терористи відпустили. В результаті катувань проросійськими терористами у неї зламане ребро, діагностовано струс мозку. Доля решти викрадених невідома", - додав він.

Тимчук нагадав, що на території цього аеродрому з початку антитерористичної операції був розташований базовий табір українських силовиків.