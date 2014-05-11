ЗМІ: В Авдіївці терористи намагаються забезпечити явку на "референдум", погрожуючи спалити завод

Про це Українській правді повідомило поінформоване джерело.

''Озброєні люди приїхали на завод з вимогою вивезти робітників на голосування. Власник відмовив. Тоді ті привезли урни прямо під завод, але люди не хочуть виходити. Люди з автоматами вимагають вивести людей на референдум. В іншому випадку погрожують спалити підприємства'', - зазначило джерело.

За даними співрозмовника, в Авдіївці наразі на заводі знаходиться близько 100 осіб. Під підприємством - 6 осіб з автоматами, які приїхали на машинах з номерами ВАЗ 2109, АН 6911ЕА, "Ланос'' АН 2113 ЕА.

Читайте такожТерористи заявляють про високу явку на псевдореферендуміЇх супроводжують ще близько 10 осіб, які знаходяться в машинах.

Раніше повідомлялося, що в Авдіївці "референдум" не отримав підтримки місцевих мешканців.

Як повідомляє ТСН, на усіх дільницях екстремістів в Авдіївці немає нікого, окрім озброєних бойовиків і кількох "членів комісії", які очевидно мали реєструвати охочих голосувати.