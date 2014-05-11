ЗМІ: В Авдіївці терористи намагаються забезпечити явку на "референдум", погрожуючи спалити завод
В Авдіївці, Харцизьку та Горлівці озброєні люди вимагають від мешканців, які не голосували на псевдореферендумі, віддати голоси за федералізацію, інакше терористи погрожують спалити заводи, на яких ті працюють.
Про це Українській правді повідомило поінформоване джерело.
''Озброєні люди приїхали на завод з вимогою вивезти робітників на голосування. Власник відмовив. Тоді ті привезли урни прямо під завод, але люди не хочуть виходити. Люди з автоматами вимагають вивести людей на референдум. В іншому випадку погрожують спалити підприємства'', - зазначило джерело.
За даними співрозмовника, в Авдіївці наразі на заводі знаходиться близько 100 осіб. Під підприємством - 6 осіб з автоматами, які приїхали на машинах з номерами ВАЗ 2109, АН 6911ЕА, "Ланос'' АН 2113 ЕА.
Читайте такожТерористи заявляють про високу явку на псевдореферендуміЇх супроводжують ще близько 10 осіб, які знаходяться в машинах.
Раніше повідомлялося, що в Авдіївці "референдум" не отримав підтримки місцевих мешканців.
Як повідомляє ТСН, на усіх дільницях екстремістів в Авдіївці немає нікого, окрім озброєних бойовиків і кількох "членів комісії", які очевидно мали реєструвати охочих голосувати.