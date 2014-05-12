Заступник держсекретаря США Стенґл їде до Києва

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Державний департамент США.

За повідомленням, мета його візиту до українського Києва, а по тому до латвійської Риги й бельгійського Брюсселя – наголосити на необхідності більшого регіонального залучення на підтримку президентських виборів в Україні 25 травня, з метою протистояти намаганням позбавити їх легітимності й забезпечити, щоб усі українці мали можливість самі вирішити своє майбутнє.

Візит Річарда Стенґла до Києва наголосить на підтримці Вашингтоном нової тимчасової влади України в її розбудові всеохопної, прозорої і підзвітної системи урядування, що відповідатиме потребам усіх українців, мовиться в повідомленні.

Читайте такожДо Києва з дводенним візитом прибув генсек ОБСЄУ Ризі він зосередиться на міцних відносинах між владами й між людьми, що існують поміж США й Латвією.

В обох цих країнах передбачені зустрічі Стенґла з представниками влади України й Латвії, громадянського суспільства і засобів інформації, повідомляє Держдепартамент.

А у Брюсселі заступник держсекретаря обговорить нинішню кризу в Україні, наголосить на підтримці Вашингтоном територіальної цілісності України й на важливості проведення в ній вільних, чесних і прозорих виборів, а також підтвердить, як високо США цінують трансатлантичне партнерство. Задля цього він зустрінеться з широким колом представників засобів інформації і політичних аналітичних установ, заявили в Держдепартаменті.

У понеділок для зустрічей із керівництвом України до Києва також прибуває президент Європейської ради Герман Ван Ромпей.