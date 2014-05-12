«Референдуми» у Донецькій і Луганській областях не мають жодних правових наслідків - ЦВК

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник голови ЦВК Андрій Магера сьогодні під час прес-конференції.

«Хочу висловити офіційну позицію ЦВК: дії, які імітовані 11 травня на територіях окремих місцевостей Донецької та Луганської областей, не мають ніякого відношення до референдумного процесу і до способу вираження волі українського народу, зокрема, на окремо взятій частині території України. Тому відповідні дії не мають жодних правових наслідків», - пояснив він.Читайте такожТурчинов: У так званому "референдумі" в Луганській області взяли участь близько 24% населення, у Донецькій - понад 30%

Магера підкреслив, що в даному випадку правоохоронні органи повинні вжити заходів і виявити, чи мали місце «ознаки діянь, спрямованих на повалення конституційного ладу і захоплення державної влади».

«Я думаю, що саме таким чином слід кваліфікувати подібні дії», - підкреслив заступник голови ЦВК.

Магера також спростував інформацію про те, що на «референдумах» 11 травня використовувалиcя списки виборців з державного реєстру.

«Я відповідально заявляю, що на території Донецької та Луганської областей окружні та дільничні виборчі комісії не отримали списки виборців з державного реєстру виборців. Списків виборців там на сьогодні немає», - підкреслив він.

Як повідомлялося, 11 травня у Донецькій та Луганській областях сепаратисти провели так званий референдум щодо визначення статусу регіону.

Вони стверджують, що 89% громадян проголосували за державну самостійність самопроголошеної Донецької народної республіки.

Голова "ЦВК" з проведення псевдореферендуму про незалежність так званої Луганській народної республіки Олександр Малихін повідомив, що 94-98% виборців проголосували за відділення регіону.

Водночас, голова ВР України Олександр Турчинов повідомив, що у так званому “референдумі” в Луганській області взяли участь близько 24% населення, у Донецькій - трохи більш як 32%.

Відповідно до українського законодавства, згадане опитування не має юридичної сили і його проведення не визнає ОБСЄ, ЄС, США та ряд інших країн світу.