Лідери фракцій збираються на засідання Погоджувальної ради

Засідання Верховної Ради України досі не розпочалося.

Як передає кореспондент УНІАН, зараз лідери фракцій зберуться на засідання Погоджувальної ради.

Як повідомив в інтерв’ю журналістам голова фракції Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН, робота ВР заблоковано через невирішеність питання щодо термінів проведення референдуму з питання вступу України до НАТО.

Він повідомив, що запропонував парламенту свій варіант постанови, в якій передбачається формулювання, що питання вступу України до НАТО може бути прийнято за результатами всеукраїнського референдуму. Однак у цій постанові не вказано термін проведення такого референдуму.

За словами В.ЛИТВИНА, якщо представники коаліції підтримають це формулювання, то він готовий переконати фракцію Партії регіонів проголосувати за цей документ.

В.ЛИТВИН повідомив, що на засіданні Погоджувальної ради сьогодні зранку лунали пропозиції закрити сьогоднішнє засідання парламенту, але голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК не погодився з цим.