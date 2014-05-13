У МЗС РФ сподіваються, що Київ все-таки визнає "референдуми" на Донбасі
В рамках діалогу між Києвом, Донецьком і Луганськом повинні вступити в силу підсумки так званих референдумів, організованих сепаратистами.
Про це йдеться взаявлении Міністерства закордонних справ Росії.
"Попередні підсумки підрахунку бюлетенів переконливо показують реальний настрій громадян Донецької та Луганської областей мати право на самостійне прийняття рішень з питань, що стосуються життєво важливих для них проблем. Вважаємо, що втілення в життя підсумків референдумів повинно проходити в рамках діалогу між Києвом, Донецьком і Луганськом", - заявили російські дипломати.
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"Знову підтверджуємо необхідність негайного налагодження широкої дискусії в Україні щодо її майбутнього державного устрою за участю всіх політичних сил і регіонів країни. Це повною мірою вписується в зусилля міжнародного співтовариства, що знайшло своє відображення в Женевській заяві від 17 квітня ц.р. та "дорожній карті", яку запропонував президент Швейцарії, діючий голова ОБСЄ Буркхальтер... Ми чекаємо від київської влади реальних дій, а не загальних декларацій про наміри, невідкладного проведення результативних зустрічей з представниками регіонів Півдня та Сходу України, які вели б до стабілізації ситуації в країні. На жаль, влада в Києві як і раніше, демонструє злочинну неготовність до діалогу зі своїм народом", - йдеться в заяві.