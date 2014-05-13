Аваков хоче, щоб міліціонери були присутні при підрахунку голосів на виборах

Як повідомляє прес-служба МВС, про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сказав журналістам у Харкові.

Він наголосив, що вибори президента України мають для країни надважливе значення.

Читайте такожЯценюк запевняє, що президентські вибори в Україні не будуть зірвані

“Ми чітко розуміємо, яке значення мають для усієї держави президентські вибори. Ми готові до будь-яких випробувань, в тому числі й провокацій. Ми маємо намір звернутися до Центральної виборчої комісії та парламенту з проханням дозволити присутність працівників міліції під час підрахунку голосів. Така практика в державі буде застосована уперше, і це тільки один із наших кроків для належного забезпечення виборчого процесу”, - сказав Аваков.