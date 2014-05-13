ВР не припинила повноваження депутатів ПР з Криму Дейча і Брайка

Як передає кореспондент УНІАН, вони обиралися у виборчих округах в Криму і обоє входять до складу фракції Партії регіонів.

За дострокове припинення повноважень Дейча голосування відбувалося двічі, але не було набрано необхідної кількості голосів.

Також не набралося необхідної кількості голосів при голосуванні за припинення повноважень Брайка.

Народні депутати України Нестор Шуфрич (фракція ПР) наголосив, що з цими рішеннями не потрібно поспішати, оскільки треба враховувати, про який регіон України йдеться, і необхідно з'ясувати чому вони вирішили написати заяви про складення депутатських повноважень.Читайте такожВР достроково припинила депутатські повноваження Яреми, Бондаренка, Топалова, Слюз

Як повідомляв УНІАН, у березні Росія анексувала український Крим.

19 березня народний депутат України від Партії регіонів Дейч, обраний на парламентських виборах в окрузі Криму, вирішив скласти депутатські повноваження.

«Як почесний кримчанан, враховуючи волю виборців, вважаю, що не маю морального права продовжувати виконувати обов'язки народного депутата України, обраного по мажоритарному виборчому округу №8, і заявляю про складання повноважень народного депутата України VII скликання», - заявив Дейч.