ВР достроково припинила депутатські повноваження Яреми, Бондаренка, Топалова, Слюз

Як передає кореспондент УНІАН, за припинення повноважень Яреми, якого призначено першим віце-прем'єр-міністром України і відповідно він не може поєднувати депутатські повноваження з роботою у виконавчих органах влади, проголосували 253 із 367 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Також ВР позбавила дострокових повноважень Бондаренка, який обіймає посаду голови Київської міської державної адміністрації. За дане рішення проголосували 269 із 366 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Крім того, парламент припинив депутатські повноваження Слюз, яку призначено головою Державної казначейської служби України. За це рішення проголосували 275 із 368 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.Читайте такожВР не припинила повноваження депутатів ПР з Криму Дейча і Брайка

Також, згідно з поданою заявою, було достроково позбавлено депутатських повноважень Топалова, який обирався до парламенту за списком КПУ за номером 21. При цьому він не пояснював причин подання заяви. На час обрання Топалова до ВР він був другим секретарем Кримської республіканської організації КПУ.