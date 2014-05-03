В Одесі люди в палаючому Будинку профспілок помирали миттєво - Ярема

В Одесі в палаючому будинку в будівлі Одеської обласної федерації профспілок (Будинок профспілок) люди помирали миттєво через горіння невідомої речовини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Одесі на брифінгу заявив перший віце -прем`єр -міністр України Віталій Ярема, який прибув вночі у зв`язку з масовою загибеллю людей внаслідок зіткнення 2 травня проукраїнських активістів і проросійськи налаштованих громадян.

За його словами , зараз в лікарнях Одеси перебувають близько 90 осіб, у тому числі 22 міліціонери. Він зазначив, що навмисно не називає імена загиблих людей , тому що зараз проводяться слідчі дії, «за результатами яких буде зроблено висновки».

Читайте такожВ Одесі пікетують управління міліції: вимагають звільнити затриманих в учорашніх сутичках

«В результаті застосування вогнепальної зброї одна людина загинула на місці, отримавши поранення в область грудної клітини ... Встановлено, що співробітники міліції, які повинні забезпечувати громадський порядок, були задіяні на стадіоні, де проходив футбольний матч, проте пізніше близько 50 міліціонерів за вказівкою заступника начальника управління МВС були направлені на місце, де відбувалися масові заворушення. У результаті ці співробітники не до кінця виконали свої функції і дали можливість абсолютно полярним політичним силам зійтися і завдати тілесних ушкоджень» , - сказав Ярема.

Він також повідомив, що після того, як сталася бійка, велика частина проукраїнських налаштованих громадян (у тому числі футбольні вболівальники), які за чисельністю перевершували опонентів приблизно в 4 рази, пройшли до Будинку профспілок, де розташоване наметове містечко сепаратистів. Вони підпалили намети, потім під час зіткнення почалося загоряння центральної частини будівлі.

Читайте такожЧисло загиблих в Одесі зросло до 46 осіб, всі опізнані - одесити

«Багато людей загинуло, стрибаючи з 4-5 поверхів будівлі, решта - від чадного газу або згоріли ... Я був на місці події і бачив велику кількість загиблих людей. І було видно , що вони загинули раптово, дуже швидко. Тобто, горіла якась речовина, яка виділяла газ, і цей газ дуже швидко впливав на людей, які втрачали свідомість і помирали на місці. Що це за газ , яка речовина горіла, покаже експертиза, у тому числі, експертиза тіл загиблих», - сказав Ярема.

Він додав, що під час пожежі на даху будівлі виявили 161 особу, яких співробітники правоохоронних органів вивели з території і не допустили , щоб відбулася чергова сутичка.

«Цих людей опитують, допитують, проводяться з ними слідчі дії, встановлюються очевидці пожежі. Дані надходять суперечливі, але, тим не менше, вже можна вважати, що «коктейлі Молотова» кидали, як зверху, так і знизу. Тобто, від яких пляшок і що саме горіло, і чому так швидко сталося займання всередині, покажуть результати пожежно-технічної експертизи», - зазначив перший віце-прем`єр-міністр.

Читайте такожУ мережі з'явилося повне відео займання Будинку профспілок в Одесі

Як повідомляв УНІАН, 2 травня в Одесі відбулися зіткнення між сепаратистами, озброєними вогнепальною зброєю, і проукраїнськими активістами. Загинули кілька активістів.

За останніми даними , в Одесі після вчорашніх зіткнень в лікарню звернулися 214 осіб, з них 27 - у дуже важкому стані. Загинули 46 осіб.

В СБУ повідомили , що зіткнення і заворушення в Одесі за участю представників незаконних військових формувань координувалися з території невизнаного Придністров`я диверсійними групами з РФ.