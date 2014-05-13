"Свобода" вимагає заборони КПУ та Партії регіонів

Про це з трибуни Верховної ради заявив лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок.

«Фактично почалися етнічні чистки - людей вбивають за гасло "Слава Україні!", за українську мову, за вишиті сорочки. Масово викрадають українців саме за національною ознакою, викрадають представників ВО "Свобода". Це неподобство треба зупиняти негайно - держава зобов'язана ліквідувати тероризм і гарантувати людям безпеку», -заявив Тягнибок.

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Він також зазначив, що в цих умовах парламент повинен приймати невідкладні рішення, яких чекає суспільство.

«Я не можу зрозуміти, чому в порядку денному немає питання про позбавлення депутатської недоторканності Царьова, про що було оголошено. Більше того - ГПУ повідомила, що вже направила відповідне подання. Вчора на Погоджувальній раді я наполягав на необхідності прийняття законопроекту № 4570 про люстрацію - чому цього питання немає в порядку денному? Ще раз підкреслю: не приймуть цей закон, не очистимо владу - не отримаємо можливість зупинити тероризм і сепаратизм, не буде шансу налагодити нормальну роботу в державі, покласти край корупційним схемам», - сказав кандидат у президенти від націоналістів.

Він також звинуватив у подіях на сході країни нардепів-представників ПР і КПУ.

«Наша фракція вже звернулася до Міністерства юстиції з клопотанням заборонити Партію регіонів і КПУ. Ці та їм подібні політичні сили не мають права на існування в Україні, тому що порушують закон, підтримують зло - їх слід заборонити. Ми повинні негайно розглянути і затвердити законопроект № 3530 про заборону комуністичної ідеології. Кожен, хто підтримує терористів, диверсантів, сепаратистів - повинен бути жорстко покараний. Тому люстрація, переатестація, зняття депутатської недоторканності і притягнення до кримінальної відповідальності всіх, хто намагається розколоти Україну - нагальні питання», - заявив Тягнибок.