ПР і КПУ не голосували за зміни до закону про забезпечення виборів на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, народні депутати двічі голосували за включення даного питання до порядку денного, але жодного разу за нього не проголосували 226 депутатів.

Голова Комітету ВР з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Давид Жванія зазначив, що даний законопроект “дає можливість провести вибори в тих містах, де є напруга в Донецькій і Луганській областях”.

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За його словами, законопроектом передбачається забезпечити цілодобову охорону окружних виборчих комісій, а також “дається можливість нормального транспортування документів співробітниками МВС і при необхідності - співробітниками СБУ”.

За включення даного законопроекту до порядку денного роботи ВР з фракції Партії регіонів проголосував лише один депутат, з фракції КПУ - жоден.