У МВД впевнені, що бійню в Одесі 2 травня організувала група екстремістів

Про це повідомляє прес-служба МВС.

Як повідомив заступник мінстра внутрішніх справ Сергій Чоботар наразі триває процес розслідування, продовжуються резонансні затримання.

"На сьогоднішній день можу констатувати про те, що 10 осіб, а сьогодні, напевно, вже й більше, виявили бажання співпрацювати зі слідством. Вони підтверджують те, що екстремісти дійсно готували цю операцію з метою дестабілізації ситуації в Одеській області", - заявив він.

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Окрім того, з його слів стало відомо, що в Одесі діяла спеціально організована злочинна група екстремістів.

"Події в Одеській області були сплановані і розвивалися паралельно з подіями на Сході України. Метою дій зловмисників була дестабілізація ситуації в Одесі, яка є дуже важливим форпостом на Півдні України", - додав він.