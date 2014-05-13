При розслідуванні причин вибуху будинку в Миколаєві призначено понад 10 експертиз

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє Сектор зв'язків із громадськістю Управління МВС України в Миколаївській області.

Для встановлення реального ходу подій, що передували вибуху в житловому десятиповерховому будинку в Миколаєві, міліція призначила проведення вибухо-технічних, судово-медичних і понад 10 судово-хімічних експертиз.

У повідомленні сказано, що постійно проводяться додаткові огляди місця події, враховуючи просування пошуково-рятувальних робіт і звільнення території від завалів. Особливу увагу буде приділено вивченню стану приміщення вірогідного епіцентру вибуху.

Слідча комісія, створена для проведення розслідування цієї резонансної пригоди, розглядає кілька версій. Це й можливе бажання одного з мешканців будинку покінчити таким чином життя самогубством, і мимовільний витік газу, і незаконне виготовлення в домашніх умовах вибухових пристроїв тощо.

Крім того, на даний момент працівники управлінь Державної міграційної служби, Пенсійного фонду, юстиції та реєстраційно-екзаменаційної служби ДАІ організували чергування з прийому постраждалих унаслідок вибуху громадян із питань відновлення особистих документів.

У свою чергу Управління МВС України в Миколаївській області звертається з проханням надати допомогу у встановленні обставин цієї надзвичайної пригоди. Надати інформацію, яка стане корисною для проведення слідчих дій, можна за телефонами (0512) 34-11-98 «102» або за адресою: місто Миколаїв, вулиця Біла, 44, Заводський райвідділ міліції.

Як повідомляв УНІАН, у Миколаєві 12 травня о 12.56 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про вибух у 4-під'їзному житловому десятиповерховому будинку. На момент прибуття підрозділів оперативно-рятувальної служби сталося руйнування несучих конструкцій з 8-го по 10-й поверхи третього й четвертого під'їздів, у яких проживають 213 осіб. Терміново евакуйовано 73 мешканців житлового будинку. Врятовано 24 людини.

Читайте такожЗ-під завалів будинку в Миколаєві витягли тіло ймовірного винуватця вибуху

Станом на ранок 13 травня повідомлялося про 3 загиблих і 5 госпіталізованих. Близько 11.00 рятувальники дістали з-під завалів жінку, яка вижила після вибуху. Її госпіталізовано, стан стабільний.

Продовжуються роботи з розбирання завалу й вилучення тіл загиблих.

У ДСНС припускають, що під завалами знаходяться ще мінімум 3 людини.