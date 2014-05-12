Вибух будинку в Миколаєві: 3 людини загинуло, 5 поранені. Ймовірна причина вибуху - витік газу

Про це УНІАН повідомили в Миколаївському міському управлінні міліції.

За даними відомства, станом на 16:00 зафіксовано 3 загиблих та 5 госпіталізованих. На місці продовжують працювати пожежна служба, рятувальники та представники внутрішніх органів.

Разом з тим, за словами мешканців будинку, запах газу було чути ще напередодні події. За їх словами, власник квартири, де стався вибух, навіть викликав газову службу.

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Однак, за версією головного інженера "Миколаївгазу", можливою причиною вибуху могло стати наявність вибухової речовини в одній з квартир. Він також зазначив, що на місці події відсутній характерний запах газу, що, на його думку, свідчить про те, що навряд чи йдеться про вибух газу.

Нагадаємо, як повідомляв раніше УНІАН, сьогодні у Миколаєві, близько 14:00 в житловому будинку за адресою вул. Лазурна 40 прогримів вибух, в результаті якого Три верхніх поверху дев'ятиповерхового житлового будинку повністю зруйновано.