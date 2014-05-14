У лікарнях Маріуполя залишаються 23 людини, які постраждали 9 травня – міськрада

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Маріупольської міської ради.

У повідомленні нагадали, що 9 травня до лікувальних установ Маріуполя було доставлено 45 постраждалих осіб із вогнепальними пораненнями та отруєнням чадним газом. Усім їм було в повному обсязі надано невідкладну медичну допомогу. З урахуванням того, що кільком хворим була потрібна допомога ангіохірургів, фахівці цього профілю терміново прибули до Маріуполя з Донецька.Читайте такожУ Маріуполі 9 травня за уточненими даними загинуло 9, а поранено 42 людини - ОДА

При наданні медичної допомоги постраждалим були використані медикаменти й перев'язувальні засоби з резервного запасу, який створено на випадок виникнення в Маріуполі надзвичайних ситуацій. Посильну допомогу в придбанні ліків надали волонтери.

Зараз на лікуванні в лікарнях міста залишаються 23 людини, всі вони забезпечені медикаментами та іншими засобами медичного призначення, підкреслили в міськраді.

На всіх етапах проведення лікування проблем у наданні медичної допомоги постраждалим і пораненим не виникало, йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Маріуполі Донецької області 9 травня, за інформацією міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, спроба групи озброєних людей захопити штурмом будівлю УВС у центрі міста після запеклого зіткнення закінчилася невдачею.

За даними департаменту охорони здоров'я Донецької обласної державної адміністрації, в ході антитерористичної операції загинули 9 осіб, поранення отримали 42 особи, яких було доставлено до лікувально-профілактичних установ міста.