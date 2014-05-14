У Краматорську бойовики заблокували телевежу - ЗМІ

Озброєні люди увійшли до приміщення телевізійної вежі в Краматорську, - повідомляє ВЗГ ГУ МВС України в Донецькій області, передає "ОстроВ".

"У Краматорську в приміщенні телевізійної вежі знаходяться озброєні люди, доступ до будівлі заблокований", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожВночі у Слов'янську терористи знову обстріляли з мінометів телевежу - Аваков

Читачі "ОстроВа" повідомив, що сьогодні "в Краматорську знову пропали всі ефірні канали, як цифрові, так і аналогові".