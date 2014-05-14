У Краматорську бойовики заблокували телевежу - ЗМІ

16:22, 14 травня 2014
Політика
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Місцеві жителі повідомляють, що в Краматорську знову пропали всі ефірні канали.

REUTERS

Озброєні люди увійшли до приміщення телевізійної вежі в Краматорську, - повідомляє ВЗГ ГУ МВС України в Донецькій області, передає "ОстроВ".

"У Краматорську в приміщенні телевізійної вежі знаходяться озброєні люди, доступ до будівлі заблокований", - йдеться в повідомленні.

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Читачі "ОстроВа" повідомив, що сьогодні "в Краматорську знову пропали всі ефірні канали, як цифрові, так і аналогові".

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