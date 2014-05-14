У Луганську бойовики викрали директора школи

У Луганську четверо озброєних людей у масках та в камуфльованому одязі викрали директора СШ №42 Олександру Шевченко.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Луганській області, до жінки застосували насильство та під загрозою застосування зброї вивели з будівлі, посадили в автомобіль і повезли в невідомому напрямку.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Вживаються заходи щодо встановлення місцезнаходження потерпілої.

Читайте такожНа Донеччині бойовики побили журналіста РФ, погрожуючи вивезти в ліс та пристрелити

Раніше місцевий сайт 0642 із посиланням на луганського блогера Миколу Левченка повідомив, що директора СШ № 42 вивезли автоматники.

"О 14 годині озброєна група "Луганської дружини" вивезла з роботи директора луганської школи-гімназії № 42 Шевченко Олександру Віталіївну. Не реагуючи на запитання вчителів, бойовики конфіскували телефон, ноутбук та цифрові носії. Сьогодні повинна була прийти мати дитини, яка оббрехала Олександру Віталіївну, а потім в соцмережах принесла свої вибачення. Замість мами прийшли автоматники"? - пише він на своїй сторінці в Facebook.

Відзначимо, на сайті школи-гімназії директором школи значиться Шевченко Олександра Віталіївна.