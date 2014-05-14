У Макіївці сепаратисти зняли герб України з місцевої міськради
16:33, 14 травня 2014Політика
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Для демонтажу тризуба задіяли техніку комунальних служб.
Сепаратисти знімають тризуб з будівлі Макіївської ОДА
У Макіївці люди в камуфляжі і балаклавах зняли з будівлі національний герб України. Про це пише "Острів".
Для демонтажу тризуба сепаратистські сили задіяли техніку комунальних служб.
Нагадаємо, як повідомляв УНІАН раніше, захоплена сепаратистами Макіївська міська рада, як і ряд інших міст Донбасу, прийняла рішення про проведення нелегітимного референдуму.
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