У Макіївці сепаратисти зняли герб України з місцевої міськради

У Макіївці люди в камуфляжі і балаклавах зняли з будівлі національний герб України. Про це пише "Острів".

Для демонтажу тризуба сепаратистські сили задіяли техніку комунальних служб.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН раніше, захоплена сепаратистами Макіївська міська рада, як і ряд інших міст Донбасу, прийняла рішення про проведення нелегітимного референдуму.