Захоплена сепаратистами міськрада Макіївки ухвалила рішення про референдум

Захоплена сепаратистами Макіївська міська рада ухвалила рішення про референдум на сьогоднішній позачерговій 53 сесії, повідомляє портал "Макеевские новости".

"Апелюючи зверненнями до всіх органів влади щодо суспільно-політичної ситуації та ігнорування на них Макіївська міська рада ухвалила рішення про підтримку народної ініціативи про референдум. Для цього створили громадську раду, яка займатиметься підготовкою", - йдеться в повідомленні.

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Депутат від Партії регіонів Віталій Борт, який був присутній на сесії, пообіцяв на своєму рівні допомагати ввести цей процес у законодавче поле.