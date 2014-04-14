Захоплена сепаратистами міськрада Макіївки ухвалила рішення про референдум
19:11, 14 квітня 2014Політика
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Макіївська міськрада ухвалила рішення щодо проведення референдуму про федералізацію.
Макіївка прийняла рішення про референдум / Макіївка-INFO, vk.com
Захоплена сепаратистами Макіївська міська рада ухвалила рішення про референдум на сьогоднішній позачерговій 53 сесії, повідомляє портал "Макеевские новости".
"Апелюючи зверненнями до всіх органів влади щодо суспільно-політичної ситуації та ігнорування на них Макіївська міська рада ухвалила рішення про підтримку народної ініціативи про референдум. Для цього створили громадську раду, яка займатиметься підготовкою", - йдеться в повідомленні.
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Депутат від Партії регіонів Віталій Борт, який був присутній на сесії, пообіцяв на своєму рівні допомагати ввести цей процес у законодавче поле.
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