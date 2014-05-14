У день виборів для забезпечення спокою організують мобільні групи

Волонтери будуть присутні у місцях голосування незалежно від політичних вподобань того чи іншого регіону України. Такі групи стежитимуть, щоб на дільницях не було провокацій і люди спокійно могли прийти і проголосувати. А також, аби запобігти фальсифікаціям.

Про це розповів Роман Зварич, заступник керівника штабу Петра Порошенка з правових питань.

"На фальсифікації оперативно реагуватимуть, але не підмінятимуть собою функції правоохоронців. Усе – задля безпеки самих виборців і захисту їхнього волевиявлення – щоб підрахунок результатів голосування був об'єктивним", - говорить Зварич.

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"Програма, яку ми запускаємо в день виборів, ми надіємося, ми переконані навіть в тому – дасть можливість в повній мірі забезпечити об'єктивні, справедливі результати, які були зафіксовані дільничною виборчою комісією. Щоб на етапі перевезення чи уже на етапі остаточних підрахунків на рівні окружних виборчих комісій не відбувалися якісь дивні, здогадні зміни у цих протоколах", - пояснює Зварич.

Нагадаємо, що найбільші проблеми у ДВК наразі зафіксовано у Донецькій області.