У Донецькій області утворено менше половини ДВК

Про це повідомила на прес-конференції в УНІАН координатор виборчих і парламентських програм Громадянської мережи «Опора» Ольга Айвазовська.

«Найбільше проблем під час формування ДВК прогнозовано виникло у Донецькій та Луганській областях. Із 22 окружних виборчих комісій Донецької області лише 10 повністю виконали процедури із утворення ДВК. Натомість лише одна ОВК Луганщини не змогла сформувати ДВК. На жаль, насилля та залякування членів виборчих комісій у цих регіонах посилюється», - сказала Айвазовська.

Водночас вона відзначила, що процедури утворення ДВК на позачергових виборах президента України в цілому заслуговують на позитивну оцінку.

Зокрема, спостерігається безконфліктність та належна організація процесу внесення подань щодо кандидатур до складу ДВК та опрацювання документів членами ОВК. «На відміну від попередніх виборів, не виявлено масових фактів внесення декількома кандидатами на пост президента України однієї і тієї самої особи до складу ДВК (так звані «двійники»)», - сказала вона.

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За інформацією Айвазовської, в цілому частка відхилених ОВК осіб становить 0,7% від загальної кількості кандидатур, запропонованих до складу ДВК. «Цей показник не є високим та свідчить про належну підготовку документів кандидатами на пост президента України», - додала Айвазовська.

За її словами, у ДВК найбільше представлені кандидати на пост президента України Зорян Шкіряк, Юлія Тимошенко, Петро Порошенко, Микола Маломуж, Сергій Тігіпко. Члени комісій від цих кандидатів включені до складу більше 80% ДВК. Найменше представлені у ДВК кандидати Вадим Рабинович, Василь Цушко, Юрій Бойко, Дмитро Ярош, Ренат Кузьмін: на рівні від 0,4% (Рабинович) до 26% (Кузьмін).

«Причинами цього стала відсутність значної ініціативи з боку кандидатів у президенти забезпечувати організацію виборчого процесу та заповнити всі передбачені законом квоти у виборчих комісій. А два кандидати – Валерій Коновалюк та Андрій Гриненко – не скористалися можливістю взяти участь у формуванні ДВК та не забезпечили жодного подання», - сказала Айвазовська.

За її словами, діяльність злочинних угруповань та проросійськи налаштованих провокаторів на території Донецької та Луганської областей, численні випадки залякування членів виборчих комісій, озброєні напади і протиправне втручання у діяльність ОВК серйозно дестабілізували їх роботу у цих регіонах. Із 22 окружних виборчих комісій Донецької області лише 10 комісій повністю виконали процедури із утворення ДВК (територіальні виборчі округи № 41, 45,46, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62). На Луганщині лише ОВК № 108 не змогла сформувати ДВК.

За інформацією «Опори», станом на 13 травня в Донецькій та Луганській областях посилюється злочинний тиск сепаратистських груп на членів виборчих комісій з метою зриву дострокових виборів президента України.

Вона зазначила, що суспільно-політична та криміногенна ситуація в Донецькій та Луганській області вимагає від органів державної влади України застосування нестандартних підходів до забезпечення виборчих прав громадян та адекватного врахування безпекових аспектів проведення голосування, а також розробки і втілення цілого комплексу заходів для гарантування безпеки учасникам виборчого процесу і роботи виборчих комісій.