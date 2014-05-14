Тарута заявляє, що Донбас виступає за єдину країну, але проти київської влади
Голова Донецької обласної державної адміністрації Сергій Тарута заявляє, що Донбас виступає за єдину країну, але проти київської влади.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Загальноукраїнського круглого столу національної єдності сьогодні у Верховній Раді.
“Донбас при усьому сприйнятті, він, більшість населення, - за єдину Україну. Але при цьому і проти сьогоднішньої київської влади”, - сказав губернатор.
Він пояснив це тим, що одночасно існує безліч факторів, які накопичувалися роками, зокрема, у сфері соціально-економічних проблем.
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Водночас Тарута відзначив, що порівняно з минулим роком, цього року влада “зробила набагато більше”.
“Усі зобов'язання, які в тому році не виконувалися по своєчасному перерахуванню (коштів - УНІАН) як захищених, так і не захищених статей, набагато краще. Сьогодні будь-які звернення із регіону в центр дуже швидко повертаються, в основному із позитивними рішеннями”, - сказав Тарута і відзначив, що владу все одно не люблять.
Він пояснив це також тим, що люди часто дезінформовані і “їх обробляють”.
“Дуже сильне йде зомбування зовнішніми факторами, зовнішнім телебаченням”, - сказав Тарута і закликав західних партнерів України, аби вони звернулися до російських ЗМІ з закликом бути толерантними та об'єктивними.
Крім того, вважає він, деякі політики також не зовсім розуміють нинішню ситуацію, коли заявляють, що “Донбас здали”.
Тарута також звернувся до ЗМІ в цілому, щоб вони були толерантними і “не накручували агресію”.