Тарута заявляє, що Донбас виступає за єдину країну, але проти київської влади

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Загальноукраїнського круглого столу національної єдності сьогодні у Верховній Раді.

“Донбас при усьому сприйнятті, він, більшість населення, - за єдину Україну. Але при цьому і проти сьогоднішньої київської влади”, - сказав губернатор.

Він пояснив це тим, що одночасно існує безліч факторів, які накопичувалися роками, зокрема, у сфері соціально-економічних проблем.

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Водночас Тарута відзначив, що порівняно з минулим роком, цього року влада “зробила набагато більше”.

“Усі зобов'язання, які в тому році не виконувалися по своєчасному перерахуванню (коштів - УНІАН) як захищених, так і не захищених статей, набагато краще. Сьогодні будь-які звернення із регіону в центр дуже швидко повертаються, в основному із позитивними рішеннями”, - сказав Тарута і відзначив, що владу все одно не люблять.

Він пояснив це також тим, що люди часто дезінформовані і “їх обробляють”.

“Дуже сильне йде зомбування зовнішніми факторами, зовнішнім телебаченням”, - сказав Тарута і закликав західних партнерів України, аби вони звернулися до російських ЗМІ з закликом бути толерантними та об'єктивними.

Крім того, вважає він, деякі політики також не зовсім розуміють нинішню ситуацію, коли заявляють, що “Донбас здали”.

Тарута також звернувся до ЗМІ в цілому, щоб вони були толерантними і “не накручували агресію”.