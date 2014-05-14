Бойовики на Донбасі вже вбили 78 людей – ГПУ

Про це в ефірі "5 каналу" заявив начальник Головного управління Генпрокуратури з нагляду за дотриманням законів у кримінальному провадженні Микола Гошовський, передає ТСН.

"У нас ситуація, коли в Луганській області заволоділи більш ніж двома тисячами одиниць зброї. Ця зброя почала активно використовуватися", - зазначив він.

При цьому, за словами Гошовського, відбуваються не тільки вбивства, але і захоплення заручників.

"У нас 125 випадків захоплення заручників" , - повідомив він.

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Також Гошовський підкреслив, що наразі відомі факти привласнення різного роду матеріальних цінностей, починаючи від грошових, і закінчуючи захопленнями нафтопродуктів.

"Найбільше "досягнення" цих двох республік (самопроголошені Донецька і Луганська псевдореспубліки) - це ускладнення криміногенної ситуації", - резюмував начальник ГУ ГПУ з нагляду за дотриманням законів.