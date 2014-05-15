Сили АТО знищили військову базу терористів під Краматорськом - Турчинов

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов сьогодні під час засідання парламенту.

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“Сьогодні вночі під Краматорськом в межах антитерористичної операції повністю знищена замаскована військова база терористів”, - сказав він.

Крім того, спікер повідомив, що цієї ночі також було атаковано та зачищено від терористів місцевість біля Слов`янська.

За словами Турчинова, повністю зачищено від терористів 5-кілометрову зону довкола телевежі, яка транслює українське телебачення на міста Слов`янськ, Краматорськ та інші райони Донецької області.