Сили АТО знищили військову базу терористів під Краматорськом - Турчинов

10:20, 15 травня 2014
Політика
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Українські силовики в рамках антитерористичної операції знищили військову базу терористів під Краматорськом на Донеччині.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов сьогодні під час засідання парламенту.

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“Сьогодні вночі під Краматорськом в межах антитерористичної операції повністю знищена замаскована військова база терористів”, - сказав він.

Крім того, спікер повідомив, що цієї ночі також було атаковано та зачищено від терористів місцевість біля Слов`янська.

За словами Турчинова, повністю зачищено від терористів 5-кілометрову зону довкола телевежі, яка транслює українське телебачення на міста Слов`янськ, Краматорськ та інші райони Донецької області.

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