Сили АТО знищили військову базу терористів під Краматорськом - Турчинов
10:20, 15 травня 2014Політика
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Українські силовики в рамках антитерористичної операції знищили військову базу терористів під Краматорськом на Донеччині.
На Донбасі продовжується антитерористична операція / REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов сьогодні під час засідання парламенту.
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“Сьогодні вночі під Краматорськом в межах антитерористичної операції повністю знищена замаскована військова база терористів”, - сказав він.
Крім того, спікер повідомив, що цієї ночі також було атаковано та зачищено від терористів місцевість біля Слов`янська.
За словами Турчинова, повністю зачищено від терористів 5-кілометрову зону довкола телевежі, яка транслює українське телебачення на міста Слов`янськ, Краматорськ та інші райони Донецької області.
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