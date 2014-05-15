На Житомирщині піймали російського шпигуна

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-групі Управління СБУ у Житомирській області.

Згідно з повідомленням, до декількох житомирян, які займаються професійною відеозйомкою, звернувся росіянин та від імені одного із центральних телеканалів РФ запропонував здійснити у визначений ним день приховану відеозйомку у одній із військових частин, дислокованих на території області. За інформацію громадянин РФ обіцяв грошову винагороду, яка мала бути перерахована на банківські картки після отримання ним відповідного запису.

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Згідно з чинним законодавством, за такі дії в інтересах іноземної сторони передбачено відповідальність за ч. 1 ст. 111 (державна зрада у формі шпигунства) Кримінального кодексу України.

Вжитими СБУ заходами вдалося не допустити співпраці громадян України з іноземцем на шкоду інтересам нашої держави у військовій сфері.

Розслідування цієї справи триває.