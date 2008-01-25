Заарештований у Москві Семен Могилевич не визнає своєї вини

Український підприємець Семен Могилевич, якого російські правоохоронні органи затримали 24 січня разом з власником мережі "Арбат Престиж" Володимиром Некрасовим, не визнає своєї вини. Про це заявив адвокат Могилевича Олександр Погончиков. За даними адвоката, підприємця, який перебуває в розшуку у американського Федерального бюро розслідувань (Federal Bureau of Investigation, FBI), допитали за підозрою в розробці схеми ухилення від сплати податків "Арбат-престижу". При цьому Погончиков наголосив, що Могилевич не має цінних паперів парфюмерної мережі.

Двоє підприємців були затримані 24 січня. Того ж дня Останкинській суд Москви санкціонував їх арешт. Обидва підозрюються в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. При затриманні у Семена Могилевича були виявлені документи на Сергія Шнайдера. Російські ЗМІ з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляли, що Володимир Некрасов, за даними слідства, не заплатив в скарбницю близько 50 мільйонів рублів. Раніше повідомлялося, що він своєї провини також не визнає.

Семен Могилевич був двічі судимий в Росії в 1990-х роках. ФБР підозрює його в махінаціях з цінними паперами YBM Magnex International, в результаті яких інвестори втратили близько 150 мільйонів доларів. Крім того, він підозрюється у відмиванні великих сум. Західні ЗМІ називають Могилевича одним з головних представників "російської мафії".

Лента.ру