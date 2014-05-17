У Харкові розпочався другий загальноукраїнський круглий стіл національної єдності

Як передає кореспондент УНІАН, круглий стіл під головуванням прем`єр-міністра України Арсенія Яценюка розпочався о 13.10 в готелі “Харків палас” в центрі міста.

Засідання відкрив президент України (1991-1994 роки) Леонід Кравчук. Крім цього у засіданні бере участь президент України (1994-2004) Леонід Кучма, представники Кабінету міністрів України: віце-прем`єр-міністр - міністр регіонального розвитку Володимир Гройсман, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, в.о. міністра закордонних справ Андрій Дещиця, представники місцевої влади, низка народних депутатів України, представники моніторингової місії ОБСЄ в Україні, зокрема голова місії Ертугрул Апакан, активісти Євромайдану та антимайдану, громадські діячі, керівники релігійних організацій.

Очікується, що після завершення круглого столу відбудуться брифінги для представників ЗМІ.