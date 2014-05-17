У Харкові розпочався другий загальноукраїнський круглий стіл національної єдності

13:35, 17 травня 2014
Політика
0 0
оновлено

У Харкові розпочалося друге засідання Загальноукраїнського круглого столу національної єдності.

Круглий стіл за участю колишніх президентів розпочався / Фото: УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, круглий стіл під головуванням прем`єр-міністра України Арсенія Яценюка розпочався о 13.10 в готелі “Харків палас” в центрі міста.

Засідання відкрив президент України (1991-1994 роки) Леонід Кравчук. Крім цього у засіданні бере участь президент України (1994-2004) Леонід Кучма, представники Кабінету міністрів України: віце-прем`єр-міністр - міністр регіонального розвитку Володимир Гройсман, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, в.о. міністра закордонних справ Андрій Дещиця, представники місцевої влади, низка народних депутатів України, представники моніторингової місії ОБСЄ в Україні, зокрема голова місії Ертугрул Апакан, активісти Євромайдану та антимайдану, громадські діячі, керівники релігійних організацій.

Очікується, що після завершення круглого столу відбудуться брифінги для представників ЗМІ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter