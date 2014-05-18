Турчинов впевнений, що спроби повернути тоталітарне минуле приречені на поразку

"Більш ніж вісім десятиліть минуло відтоді, як маховик сталінської репресивної машини набрав повних обертів... Жертвою карателів із НКВС у часи лихоліття міг стати кожен незалежно від віку, національності, соціального статусу, професії, релігійних переконань", - йдеться у звернені Турчинова.

Він підкреслив, що попри величезні втрати, український народ вистояв і здобув омріяну століттями незалежність. Читайте такожСьогодні виповнюється 70 років з дня депортації кримськотатарського народу

"Але сьогодні певні сили всередині країни та за її межами прагнуть реваншу і намагаються знову повернути тоталітарне минуле, пробують одурити суспільство, кличуть назад в імперію. Переконаний, що ці спроби приречені на неминучу поразку. Ми захистимо свій демократичний європейський вибір, свою державу!", - зазначив Турчинов.

В.о. президента нагадав, що головними цінностями сучасного цивілізованого світу є відкритість і свобода. на його переконання, саме така модель розвитку є запорукою динамічного поступу, сильної економіки, високих соціальних стандартів.

"І лише демократична держава здатна поважати та реально захищати права своїх громадян. Кожен з нас має пам’ятати і знати тяжкі сторінки нашої історії, аби подібні трагедії ніколи не повторювалися", - підкреслив Турчинов.