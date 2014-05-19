Місцева міліція відмовилася підкорятися "міністру" терористичної ЛНР - ЗМІ

Про це кореспонденту "Восточного варианта" повідомило поінформоване джерело.

За його словами, апарат облМВС вважає призначення Івакіна незаконним і, таким чином, не збирається підкорятися "міністру" Луганської народної республіки, яку, днями ГПУ призналатеррористической організацією.

Найближчим часом джерело обіцяло надати більш повну інформацію про "настрої" в рядах ГУ МВС України в Луганській області.

Нагадаємо, головне управління МВС в Луганській області передислоковується з Луганська на північ регіону - місто Старобільськ.

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Зазначимо, раніше повідомлялося, що «головою» МВС самопроголошеної Луганської народної республіки призначений Юрій Івакін. Відповідний наказ видав "губернатор" ЛНР Валерій Болотов 18 травня. З цим документом Івакін прибув до будинку силового відомства в Луганську. За даними ЗМІ, Івакін вранці 19 травня приступає до виконання обов'язків глави МВС "Луганської народної республіки".

До цього Івакін очолював управління Міністерства внутрішніх справ України в Житомирській області. До того Івакін працював начальником Криворізького міського управління УМВС України в Дніпропетровській області. Після, вийшовши на пенсію, очолював один із столичних штабів Партії регіонів.

МВС області вже звинуватило сепаратистів у загостренні криміногенної ситуації на Луганщині. Через роздачу вогнепальної зброї місцевому населенню, в області процвітає бандитизм. Бандити на блокпостах займаються грабунком фур, викрадають автотранспорт, захоплюють у заручники директорів дрібних підприємств та займаються здирництвом.