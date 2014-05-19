У Луганську сепаратисти з «ЛНР» прийняли «конституцію» й обрали керівництво своєї «республіки»

В неділю у Луганську представники так званої «Луганської народної республіки» провели «перші республіканські збори».

Як передає кореспондент УНІАН, о 20.00 в сесійному залі Луганської обласної ради зібралися депутати, права голосу яким делегували місцеві громади Луганщини.

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На заході було прийнято «конституцію Луганської народної республіки» як тимчасовий закон самопроголошеної республіки. Зачитували кожен пункт документа, після чого голосували підняттям рук.

Також, на зборах було обрано «голову» ЛНР. Ним став Валерій Болотов, який склав присягу на вірність ЛНР.

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«Головою» республіканських зборів «Луганської народної республіки» обрано Василя Никітіна, якого пізніше призначили і «головою уряду ЛНР».

Раніше, як повідомляв УНІАН, бойовики ЛНР зайняли будівлю Головного управління МВС України в Луганській області і призначили на пост «міністра внутрішніх справ ЛНР» Юрія Івакіна.