У Донецькій області зменшилася кількість тих, хто підтримує сепаратистів - Тарута

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу у Кабінеті міністрів.

"Я не можу сказати, скільки тих, хто з автоматами. На жаль, їх не сотні, їх тисячі, але не десятки тисяч, дякувати Богу. Тому ситуація складна, але я б сказав, що вона не критична. Що стосується сепаратистів, я думаю, їх така кількість, як і терористів, може, трохи менше", - сказав він.Читайте такожДНР без України загине через два тижні - Тарута

Що стосується протестувальників, за словами Тарути, "у цілому їх у всій Донецькій області не помічали більш я 10-15 тис. осіб".

"Одні і ті самі особи фігурували по всіх містах. Як тільки поставили блокпости, кількість різко зменшилася. Вчора вони організували мітинг... Швидше за все, було близько 500 осіб на весь Донецьк. Раніше це були 3-5 тис., зараз зменшилося. Настрій жителів Донбасу різко змінився, сьогодні все менше тих, хто підтримує цих протестувальників та інші категорії. Люди бояться виходити на вулицю, люди почали боятися за свій бізнес. І це дуже різко змінило ситуацію", - відзначив Тарута.