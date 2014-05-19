У Маріуполі бойовики ДНР зірвали Марш миру

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила директор з комунікацій СКМ Наталя Ємченко.

"Сьогодні в Маріуполі о 17-00 мав відбутися багатотисячний Марш Миру. Без політичних гасел та прапорів. Я знаю, що багатотисячний, оскільки тільки наші металургійні комбінати повідомляли про те, що близько 30 000 наших співробітників планували вийти на нього. А Маріуполь - це не тільки наші заводи", - написала вона.

Читайте такожБільше 32 тисяч підлеглих Ахметова збираються патрулювати МаріупольАле, за її словами, марш "призупинили з міркувань безпеки", тому що на вулицях міста з'явилися озброєні люди, які називали себе членами терористичної організації "ДНР".

"Якщо це так - цим людям не потрібен Донбас, тим більше щасливий Донбас", - підсумувала Ємченко.