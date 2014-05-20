У Запоріжжі міліція вилучила у чоловіка арсенал зброї та номерні знаки машин, що перебувають в угоні

Як повідомили УНІАН у керівництві ГУ МВС у Запорізькій області, «під час обшуку, що проводили співробітники карного розшуку, у 45-річного жителя Запоріжжя були виявлені та вилучені обріз рушниці, бойовий пістолет «CZ» чеського виробництва, калібру 7,65 мм, пістолет Beretta, калібру 9 мм, а також більш як 60 патронів».Читайте такожУ Запоріжжі відкрито кримінальну справу за фактом державної зради

Також під час обшуку у місцевого жителя були вилучені бланки техпаспортів на транспортні засоби і номерні знаки на автомобілі, значна частина яких перебуває в угоні.

У понеділок, 19 травня, інформацію про це внесено до ЄРДР за ст. 263 КК України – «Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами і вибуховими речовинами». Вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.