«Спікер» самопроголошеної «ДНР» заявив про початок націоналізації підприємств

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Пушилін сьогодні, 20 травня, на прес-конференції у відеосюжеті розміщеному «ДНР» в інтернеті на порталі youtube.

«Ми починаємо процес націоналізації підприємств, які знаходяться на території Донецької народної республіки. Всі ці роки нас обкрадали, обкрадали місцеві олігархи, забирали нажите у трудового населення Донбасу», - сказав Пушилін.

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Він зазначив , що «зараз всі великі підприємства, що належать місцевим олігархам, заявляють, що будуть платити всі податки в Київ, а не в Донецьку народну республіку, тим самим ініціюють затримку пенсій, соціальних виплат».

Пушилін запевнив, що в «ДНР» « не мають наміру зупиняти підприємства». «Я прошу залишатися всіх на робочих місцях, продовжити роботу», - заявив «спікер».

У той же час він визнав, що поки немає механізму для реалізації процесу націоналізації підприємств.

За словами Пушиліна, в «ДНР» вже «ряд власників ( підприємств) звернулося і вже мають намір платити податки тут». Він підкреслив, що таким власникам «це дає, звичайно, надію при цій націоналізації, що їх, скажімо так, це не торкнеться і вони зможуть продовжувати бізнес».

Пушилін ще раз акцентував, що «ДНР» буде націоналізувати підприємства місцевих олігархів, і список цих підприємств всі дізнаються найближчим часом.