«Спікер» самопроголошеної «ДНР» заявив про початок націоналізації підприємств
«Голова Верховної Ради» самопроголошеної «Донецької народної республіки» Денис Пушилін заявив про початок націоналізації підприємств на території «ДНР».
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Пушилін сьогодні, 20 травня, на прес-конференції у відеосюжеті розміщеному «ДНР» в інтернеті на порталі youtube.
«Ми починаємо процес націоналізації підприємств, які знаходяться на території Донецької народної республіки. Всі ці роки нас обкрадали, обкрадали місцеві олігархи, забирали нажите у трудового населення Донбасу», - сказав Пушилін.
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Він зазначив , що «зараз всі великі підприємства, що належать місцевим олігархам, заявляють, що будуть платити всі податки в Київ, а не в Донецьку народну республіку, тим самим ініціюють затримку пенсій, соціальних виплат».
Пушилін запевнив, що в «ДНР» « не мають наміру зупиняти підприємства». «Я прошу залишатися всіх на робочих місцях, продовжити роботу», - заявив «спікер».
У той же час він визнав, що поки немає механізму для реалізації процесу націоналізації підприємств.
За словами Пушиліна, в «ДНР» вже «ряд власників ( підприємств) звернулося і вже мають намір платити податки тут». Він підкреслив, що таким власникам «це дає, звичайно, надію при цій націоналізації, що їх, скажімо так, це не торкнеться і вони зможуть продовжувати бізнес».
Пушилін ще раз акцентував, що «ДНР» буде націоналізувати підприємства місцевих олігархів, і список цих підприємств всі дізнаються найближчим часом.