Майже 45% українців готові віддати голос за Порошенка, за Тимошенко лише 8,4%

Про це свідчать дані опитувань, опублікованих Фондом “Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва" та центру ім. Разумкова.

Згідно з даними опитування, на третьому місці - Анатолій Гриценко, за якого готові проголосувати 7,5% громадян. Далі йдуть Сергій Тігіпко (7%), Олег Ляшко (5,4%), Петро Симоненко (3,1%), Михайло Добкін (2,6%), Ольга Богомолець (1,7%) і Вадим Рабинович (1,6%).

В даний час не визначилися з кандидатом 15% з тих, хто має намір брати участь у виборах.

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За умови проведення другого туру президентських виборів, за Петра Порошенка готові проголосувати 52,2%, за Юлію Тимошенко 9,9%, не визначилися 12,6% респондентів і 25% не підуть на вибори.

У парі з Сергієм Тігіпко також перемагає Петро Порошенко (56,1%), а Сергій Тігіпко - 12,2%, 11,2% опитаних в такій ситуації не визначилися, і 20,6% не підуть на вибори.

Опитування проводилося з 14 по 18 травня у всіх регіонах України за винятком Криму. Опитано 2011 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.