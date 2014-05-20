Порошенка на виборах готові підтримати 53,2% українців, Тимошенко - 10,1% - опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати досліджень провідних соціологічних служб України, що були презентовані Всеукраїнською громадською організацією «Комітет виборців України» сьогодні на прес-конференції.

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Голова КВУ Олександр Черненко зазначив, що за тиждень до проведення виборів президента України громадяни демонструють дуже високий рівень електоральної активності, близько 82% виборців готові чи скоріше готові взяти участь у виборах (59,7% - повністю впевнені, 22,4% - скоріше готові взяти участь), при цьому тих, хто протилежної думки – 12%, та 6% не змогли дати чіткої відповіді на поставлене питання.

У свою чергу генеральний директор Центру «Социс» Микола Чурилов повідомив, що на президентських виборах Порошенка готові підтримати 34% опитаних, другу позицію посідає Тимошенко – 6,5%, третю позицію - позафракційний народний депутат України Сергій Тігіпко – 5,8%.

За позафракційного народного депутата Олега Ляшка готові проголосувати 4,1% опитаних, за позафракційного депутата Анатолія Гриценка - 4,0%. Кандидата у президенти від Партії регіонів Михайла Добкіна підтримують 3,5% виборців, лідера КПУ Петра Симоненка 2,2%. Всі інші зареєстровані кандидати набирають менше 2% виборців.

Близько 23% виборців заявляють, що на даний момент не знають, за кого віддати свій голос, 12% сказали, що не підуть на вибори.

Серед тих, хто має намір прийти на виборчі дільниці та визначився зі своїм вибором, перша п’ятірка президентських перегонів виглядала б наступним чином: Порошенко отримав би 53,2% голосів, друге місце посідає Тимошенко, яка отримала б – 10,1% голосів, на третій сходинці –Тігіпко - 8,8%, Ляшко – 6,3% та Гриценко – 6,2%.

Дослідження проведене 8-13 травня трьома соціологічними службами: Центром соціальних та маркетингових досліджень «Социс», Київським міжнародним інститутом соціології, соціологічною групою «Рейтинг» серед населення віком від 18 років, квотна вибірка 6,2 тисячі респондентів в усіх регіонах України, крім АР Крим. Метод дослідження – особисте формалізоване інтерв’ю, статистична похибка не перебільшує 0,8%.