Порошенка на виборах готові підтримати 53,2% українців, Тимошенко - 10,1% - опитування
Понад 80% українців готові взяти участь у президентських виборах 25 травня, серед яких 53,2% підтримують позафракційного народного депутата України Петра Порошенка та 10,1% готові віддати свій голос за лідера ВО «Батьківщини» Юлію Тимошенко.
Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати досліджень провідних соціологічних служб України, що були презентовані Всеукраїнською громадською організацією «Комітет виборців України» сьогодні на прес-конференції.
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Голова КВУ Олександр Черненко зазначив, що за тиждень до проведення виборів президента України громадяни демонструють дуже високий рівень електоральної активності, близько 82% виборців готові чи скоріше готові взяти участь у виборах (59,7% - повністю впевнені, 22,4% - скоріше готові взяти участь), при цьому тих, хто протилежної думки – 12%, та 6% не змогли дати чіткої відповіді на поставлене питання.
У свою чергу генеральний директор Центру «Социс» Микола Чурилов повідомив, що на президентських виборах Порошенка готові підтримати 34% опитаних, другу позицію посідає Тимошенко – 6,5%, третю позицію - позафракційний народний депутат України Сергій Тігіпко – 5,8%.
За позафракційного народного депутата Олега Ляшка готові проголосувати 4,1% опитаних, за позафракційного депутата Анатолія Гриценка - 4,0%. Кандидата у президенти від Партії регіонів Михайла Добкіна підтримують 3,5% виборців, лідера КПУ Петра Симоненка 2,2%. Всі інші зареєстровані кандидати набирають менше 2% виборців.
Близько 23% виборців заявляють, що на даний момент не знають, за кого віддати свій голос, 12% сказали, що не підуть на вибори.
Серед тих, хто має намір прийти на виборчі дільниці та визначився зі своїм вибором, перша п’ятірка президентських перегонів виглядала б наступним чином: Порошенко отримав би 53,2% голосів, друге місце посідає Тимошенко, яка отримала б – 10,1% голосів, на третій сходинці –Тігіпко - 8,8%, Ляшко – 6,3% та Гриценко – 6,2%.
Дослідження проведене 8-13 травня трьома соціологічними службами: Центром соціальних та маркетингових досліджень «Социс», Київським міжнародним інститутом соціології, соціологічною групою «Рейтинг» серед населення віком від 18 років, квотна вибірка 6,2 тисячі респондентів в усіх регіонах України, крім АР Крим. Метод дослідження – особисте формалізоване інтерв’ю, статистична похибка не перебільшує 0,8%.