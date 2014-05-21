Путін каже, що відвів війська від кордону, а Заходу радить "дивитися краще" з космосу

Про це заявив журналістам у середу президент Росії Володимир Путін.

«Наші війська не перебували вже на кордоні, вони дійсно були на достатньо близькій відстані від кордону, і ви, напевно, чули про це, якийсь час назад я дав вказівку міністерству оборони відвести їх до місць тренувань, на полігони, це теж у прилеглих областях, у Ростовській області, поряд», - сказав Путін журналістам, передає РИА Новости.

«Але тепер міністерство оборони одержало іншу вказівку, а саме вивести їх навіть з цих полігонів», - наголосив президент.

Читайте такожСША досі не бачать відведення військ Росії від кордону з Україною – Держдеп

«Я ще раз хочу наголосити, зроблено це не тому що ми соромимося тримати там наші війська, ми суверенна держава і тримаємо наші війська там, де ми захочемо, але, щоб створити додаткові доброзичливі умови для майбутніх виборів в Україні (президентські вибори 25 травня), щоб навколо цього не було ніяких спекуляцій, це рішення було ухвалене», - сказав Путін.

«Якщо хтось не бачить, що там відбувається, хай краще подивляться», - сказав Путін. Раніше представники Заходу заявляли, що не помітили відведення військ РФ від російсько-українського кордону.

Він сказав, що «пов'язане це ще й з тим, що кількість військ, бронетехніки досить велика і навіть виведення вимагає серйозної підготовки, зокрема рухомого складу. Я думаю, що за гарної погоди скоро вони все це побачать з космосу».