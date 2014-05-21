У Росії затримали українських радикалів - Путін
15:40, 21 травня 2014Політика
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У Росії вже затримані представники деяких українських радикальних груп, заявив президент РФ Володимир Путін.
Путін слідкує за українськими радикалами / Reuters
«Ми уважно спостерігаємо за всіма рухами деяких радикальних груп в Україні, є вже затримані в Росії», - сказав президент Путін журналістам, повідомляє РИА Новости.
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«Органи ФСБ досить уважно стежать за їх пересуваннями на Україні та за пересуваннями через російсько-український кордон», - сказав він.
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