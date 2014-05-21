Тільки 17% дільниць на Луганщині та 31% на Донеччині отримали списки виборців - ЦВК

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Центральної виборчої комісії.

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У прес-службі також зазначили, що станом на 21 травня 2014 року припинено роботу 8 відділів ведення Державного реєстру виборців у Донецькій та Луганській областях. У Донецькій області – 6, а саме – відділи ведення ДРВ Слов’янської РДА, Дружківської міської ради, Єнакієвської міської ради, Краснолиманської міської ради, Слов’янської міської ради, Київської районної у м. Донецьку ради, та у Луганській області - 2, а саме - відділи ведення ДРВ Ровеньківської міської ради, у Кам’янобрідському районі м. Луганська управління справами Луганської міської ради.