Тільки 17% дільниць на Луганщині та 31% на Донеччині отримали списки виборців - ЦВК
На сьогоднішній день списки виборців отримало 716 дільничних виборчих комісій Донецької області (31,18 %) з 2296, а також 248 ДВК Луганської області (17,61%) з 1408.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Центральної виборчої комісії.
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У прес-службі також зазначили, що станом на 21 травня 2014 року припинено роботу 8 відділів ведення Державного реєстру виборців у Донецькій та Луганській областях. У Донецькій області – 6, а саме – відділи ведення ДРВ Слов’янської РДА, Дружківської міської ради, Єнакієвської міської ради, Краснолиманської міської ради, Слов’янської міської ради, Київської районної у м. Донецьку ради, та у Луганській області - 2, а саме - відділи ведення ДРВ Ровеньківської міської ради, у Кам’янобрідському районі м. Луганська управління справами Луганської міської ради.