ЄС вітає Меморандум про мир і злагоду, ухвалений Радою

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у заяві, поширеній Європейською службою зовнішньої дії.

"Ми дуже вітаємо ухвалення Меморандуму про мир та злагоду Верховною Радою України. Цей Меморандум, підтриманий більшістю представників усіх фракцій, надає гарний фундамент для конкретних кроків для деескалації ситуації, зокрема сприяє пошуку вирішень самими українцями, які діють в єдності. Він також сприятиме втіленню важливих реформ в наступні місяці, включно з децентралізацією та комплексною конституційною реформою", йдеться у заяві.

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Заява також вітає проведення "круглих столів" в Україні і висловлює сподівання на продовження процесу політичного діалогу на національному рівні. "Це зокрема важливо при наближенні президентських виборів цієї неділі. Ми готові надати допомогу у втіленні положень Меморандуму", говориться у заяві.

Європейська служба зовнішньої дії висловила сподівання, що й інші підписанти Женевської декларації від 17 квітня, включно з Росією, також сприятимуть втіленню положень Меморандуму про мир та злагоду.