Сьогоднішнє засідання ВР закрито. Наступне - 29 травня

Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Олександр Турчинов зазначив, що прийняття сьогодні парламентом Меморандуму про порозуміння та мир - “це дуже важливий крок Верховної Ради, який демонструє, що ми все робимо з вами, щоб мирно розв'язати цю проблему”.

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Він наголосив, що ті, “хто складе зброю, покине адміністративні споруди, ті будуть амністовані, а ті, хто є злочинцями, хто вбивав людей, хто катував людей, хто продовжує боротьбу проти України, будуть знешкоджені. Крапка. Й іншого варіанту не буде”.

Турчинов підкреслив, що «ми все робимо для того, щоб в Україні був спокій і злагода”.

Він зазначив, що впродовж тижня відбувається “активна фаза виборчої кампанії і залишилося менше 5 днів до прийняття рішення українським народом щодо обрання наступного президента України”.

Саме тому, за словами Турчинова, за пропозиціями депутатських груп і фракцій депутатам надається можливість працювати в регіонах зі своїми виборцями.

Він нагадав, що наступний тиждень за графіком не пленарний, “але ми не можемо так довго не працювати, тому парламент збереться у четвер, 29 травня”.

Він зазначив, що тоді вже можна буде зробити висновки щодо першого туру виборів.

Турчинов закрив сьогоднішнє засідання і наголосив, що наступне відбудеться 29 травня.