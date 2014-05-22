Аваков продемонстрував вилучені у терористів російські ЗРК "Стріла"
02:17, 22 травня 2014Політика
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Проросійські бойовики використовують для терактів переносні зенітно-ракетні комплекси російського виробництва Стріла 2М.
Про це повідомив в.о. міністра внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook.
Читайте такожНа Донбасі терористи використовують зброю, захоплену РФ під час війни з Грузією - польські експерти"Один з таборів АТО під Слов'янськом. Арсенал зброї, вилучений у "мирних" протестувальників. У тому числі ПЗРК Стріла 2М, яка перебуває на озброєнні тільки у російських збройних сил", - написав він.
Аваков супроводив повідомлення фотографією вилученої зброї.
У терористів вилучили ПЗРК Стріла - Аваков / Facebook Arsen Avakov
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