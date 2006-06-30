Янукович скликає всеукраїнську нараду депутатів-регіоналів
11:35, 30 червня 2006Політика
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Зустріч відбудеться 1 липня у Дніпропетровську
Партія регіонів планує провести у Дніпропетровську 1 липня всеукраїнську нараду депутатів всіх рівнів від цієї політичної сили за участю лідера партії Віктора ЯНУКОВИЧА.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі дніпропетровської обласної організації Партії регіонів.
За даними прес-служби, тема наради – «Обговорення поточної політичної та соціально-економічної ситуації в Україні після створення помаранчевої коаліції у парламенті». Після проведення наради планується прес-конференція.
Нарада відбудеться у Палаці культури Нижньодніпровського трубного заводу.
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