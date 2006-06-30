Янукович скликає всеукраїнську нараду депутатів-регіоналів

Партія регіонів планує провести у Дніпропетровську 1 липня всеукраїнську нараду депутатів всіх рівнів від цієї політичної сили за участю лідера партії Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі дніпропетровської обласної організації Партії регіонів.

За даними прес-служби, тема наради – «Обговорення поточної політичної та соціально-економічної ситуації в Україні після створення помаранчевої коаліції у парламенті». Після проведення наради планується прес-конференція.

Нарада відбудеться у Палаці культури Нижньодніпровського трубного заводу.