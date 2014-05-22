Будинок профспілок в Одесі закривають на ремонт - заступник губернатора

Будинок профспілок в Одесі закривають на ремонт.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала заступник губернатора Одеської області Зоя Казанжи.

"Закривають будинок профспілок на Куликовому полі для ремонту. Губернатор зустрічався з родичами загиблих, вони просили припинити екскурсії на місце трагедії. Адже в Одесі вже почалися такі екскурсії... Вхід в аварійному стані, керівник одеських профспілок каже, що там впаде стеля", - пише вона.

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Також Казанжи зазначає, що "на Куликовому полі таку ситуацію не приймають" - хочуть, щоб все залишалося так, як є.

"Не думаю, що це нормально по відношенню до загиблих. Для мене взагалі дивно, що ця будівля весь цей час була відкритою. Навіть коли грабують квартиру, нікого не допускають на місце злочину. А з будинку профспілок всі ці дні, включаючи 2 і 3 травня, всі стримили й фоткали. В тому числі і понівечені тіла. Дивно...", - підсумовує вона.