За фактом бою під Волновахою відкрили справу за статтями "теракт" та "службова халатність"

Прокуратура підтверджує напад бойовиків на загін українських військових в районі регіонального ландшафтного парку "Форест парк" в Донецькій області, розпочато розслідування. Про це "ОстроВу" повідомив прес-секретар прокуратури Південного регіону України з нагляду за додержанням законів у військовій сфері Павло Аксьонов.

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"Так, був напад на блокпост. Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 258 (Терористичний акт, що призвів до загибелі людей) та частина 2 статті 425 (службова халатність) КК України", - сказав Павло Аксьонов.

Кількість жертв та поранених у прес-службі не уточнили.

За інформацією джерел "ОстроВа", мова йде про 25 поранених, що стосується загиблих, то за різною інформацією від джерел у правоохоронних органах-цифра вже перевищила 20 осіб.