Коаліція може вдатися до силового варіанту

Народний депутат України, заступник керівника фракції «Наша Україна – народна самооборона» Тарас СТЕЦЬКІВ висловив припущення, що парламентська більшість може вдатися до силового варіанту, щоб відкрити сесію Верховної Ради, і допомогти спікеру її проводити.

Таку думку він висловив в ефірі радіо «Свобода».

«У нас в регламенті записано, що засідання Верховної Ради проводяться в приміщенні на вулиці Грушевського, 5, а це приміщення не тільки самої Верховної Ради, кінець кінцем, є інші приміщення за цією самою адресою, тобто варіанти є», – уточнив він.

Т.СТЕЦЬКІВ зауважив, що «регіонали» розуміють - блокувати роботу Верховної Ради до безкінечності неможливо.

“Партія регіонів мусить розуміти, що довго їздити на темі НАТО чи анти-НАТО не можна, тому що в будь-якому випадку їхнє блокування нічого не дає – лист в Брюссель пішов, і все одно на Бухарестському самміті в квітні він буде розглядатися”, – додав він.

На його переконання, коаліції потрібно до 5 лютого “дуже серйозно провести розмову з Президентом України і з Секретаріатом Президента”. “Якщо опозиція стикнеться з консолідованою і об’єднаною позицією коаліції, то вона п’ятого числа прийде в зал і буде працювати”, - вважає Т.СТЕЦЬКІВ.

Він також висловив думку, що насправді опозиція блокує роботу Верховної Ради через бажання створити широку коаліцію.

"Мені здається, що Партія регіонів не втратила надії на широку коаліцію. Партія регіонів себе поводить так тільки тому, щоб – на її думку, на думку її ідеологів чи її керманичів – цим блокуванням показати українському суспільству, що демократична коаліція не працює", - вважає Т.СТЕЦЬКІВ.

Він нагадав, що формально підставою для блокування Партією регіонів парламентських засідань стало те, що спікер парламенту підписав так званий «Лист трьох», тобто звернення про приєднання до плану дій щодо членства. На його переконання, “насправді підпис А.ЯЦЕНЮКА був зовсім не потрібний”. “Ніде, ні в яких документах НАТО, ні в яких переговорних процедурах не вимагалося від української сторони, якщо вона хоче приєднатись до плану дій щодо членства, щоб спікер підписував”, - пояснив Т.СТЕЦЬКІВ.

“Але, з другого боку, мені здається, що Партія регіонів, навіть якщо б не було цього моменту, вона знайшла б інший привід для блокування”, - додав він.