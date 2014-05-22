СБУ затримала одесита, який вербував бойовиків для відправки на Донбас

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, мешканець Одеси, громадянин України М., особисто організовував відправлення найманців у Луганськ та Слов’янськ.

15 травня СБУ затримала шість підготовлених ним учасників новосформованої групи з числа жителів Одеської області. Згодом була затримана його спільниця - громадянка України П., уродженка та мешканка Одеси, яка координувала підбір та направлення бойовиків на схід.

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Після цього М. втік і переховувався у приватному будинку в одному з селищ Одеської області, де його й затримали співробітники СБУ.

У ході обшуку за місцем тимчасового перебування М. виявлено та вилучено пляшки з «коктейлем Молотова», набої до пістолету ПМ, військові каски.

Затриманий зізнався, що вербував та відправляв мешканців Одещини для підтримки бандугруповань, що діють на сході України. Крім того, М. дав свідчення про свою участь у масових заворушеннях 2 травня в Одесі, які призвели до чисельних людських жертв.

У рамках кримінального провадження за ч.2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.