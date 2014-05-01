Затриманий за шпигунство російський дипломат завербував полковника ЗСУ - СБУ

Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на прес-центр СБУ.

За даними СБУ, військово-морський аташе є кадровим співробітником ГРУ Генштабу ЗС РФ.

"З метою отримання необхідної розвідувальної інформації про стан військово-політичного співробітництва України з країнами НАТО, іноземний військовий шпигун завербував полковника Збройних сил України, який мав безпосередній доступ до зазначених матеріалів", - повідомили у спецслужбі.

Читайте такожУ Харкові СБУ викрила групу диверсантів, які планували теракти на 9 травня В СБУ зазначили, що 30 квітня російський дипломат був затриманий "на гарячому" - під час отримання ним від громадянина України матеріалів, що мають обмежений доступ. У аташе була вилучена флешка з такими матеріалами.

Як повідомлялося з посиланням на прес-службу МЗС, українські спецслужби затримали військово-морського аташе посольства Росії в Україні під час агентурної діяльності. Найближчим часом дипломат має залишити територію України.